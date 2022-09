Krijgt Storm toch nog transfer op het laatste moment? Drie Belgische topclubs zijn nog geïnteresseerd

Verliest KV Mechelen straks nog Nikola Storm. Vandaag of morgen moet daar duidelijkheid over komen. In ieder geval is er nog veel Belgische interesse in hem.

Drie topclubs houden hem nog in het oog: Genk, Gent en Antwerp. Bij alle drie zijn ze nog op zoek naar een extra winger. Genk heeft er eentje nodig na het vertrek van Junya Ito en de blessure van Luka Oyen. Bij Antwerp heeft Mark van Bommel al weken aangegeven dat hij na de blessure van Balikwisha er nog een winger bij wil. En ook Gent kan aanvallend nog iets gebruiken na het uitvallen van Tissoudali. Storm heeft het profiel dat ze allemaal zoeken. Morgenavond sluit de transfermarkt. Mogelijk valt er dus toch nog iets uit de bus voor de linksbuiten, die na zijn blessure gisteren mocht invallen tegen Seraing. Goedkoop is hij wel niet. Hij heeft nog een contract tot 2026 Achter de Kazerne.