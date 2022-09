Veel mist rond situatie Vanhamel (en mogelijke transfer naar Anderlecht): vandaag duidelijkheid

Vandaag zit er misschien wel nog iets aan te komen bij Beerschot. Ex-kapitein Mike Vanhamel zat afgelopen weekend niet in de selectie van de Ratten. Gisteren in de wandelgangen van het Lotto Park klonk het dat hij mogelijk naar Anderlecht trekt.

Vandaag zou er meer duidelijkheid moeten komen over de situatie van Vanhamel, die bij Beerschot een moeilijke relatie heeft met de supporters sinds hij en ex-reservedoelman Wouter Biebauw niet meer door één deur konden. Er was al eens een flirt met Anderlecht, maar nu zouden er dus ook concrete gesprekken zijn geweest.

Anderlecht zou Colin Coosemans richting Kiel sturen in ruil voor Vanhamel. Een nuloperatie? Coosemans is nochtans graag gezien in de Anderlechtse kleedkamer. Maar paars-wit zou een valabel alternatief achter de hand willen hebben als Verbruggen met de U23 moet spelen en er iets gebeurt met Van Crombrugge. Vandaag zou er duidelijkheid in de mistige situatie moeten komen.