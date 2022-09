OFFICIEEL: Westerlo pakt uit met transfer van Rode Duivel Nacer Chadli

Nacer Chadli zal dit seizoen opnieuw in de Belgische eerste klasse voetballen. Westerlo heeft de toptransfer op de laatste dag van deze mercato weten af te ronden.

Het is officieel: Nacer Chadli is de nieuwste aanwinst voor KVC Westerlo. "Op deadline day kunnen wij de komst van Rode Duivel Nacer Chadli aankondigen. De 33-jarige linksbuiten wordt voor één jaar uitgeleend door Basaksehir waarin hij in de voorbije 2 seizoenen tot 51 optredens kwam, waarin hij zesmaal scoorde en evenveel assists weggaf. Dit seizoen kwam hij nog maar één keer in actie en scoorde hij de 1-0 tegen Kayserispor", klinkt het op de website van de club.

Chadli heeft er al een rijkgevulde carrière opzitten. Hij passeerde bij AGOVV, Twente, Tottenham, West Brom, Monaco en Anderlecht vooraleer hij naar Turkije vertrok. Bij Westerlo hoopt Chadli een plek in de selectie voor het WK in Qatar te bemachtigen. Chadli kwam de laatste keer in actie voor de Rode Duivels op het EK tegen Italië.