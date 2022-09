Louwagie reageert op transfersoap Sebaoui: "Denk dat Beerschot graag verkocht had"

In de laatste uren en dagen van de transfermarkt leek er nog een deal te zullen komen tussen Beerschot en KAA Gent omtrent de overname van goudhaantje Ilias Sebaoui maar de deal kwam er toch niet.

Sebaoui maakte vorig jaar zijn debuut bij Beerschot in de hoogste klasse en was lange tijd het enige lichtpuntje op het Kiel, dat troosteloos laatste werd vorig seizoen.

Met de blessure van Tissoudali had Gent wel zin om een nieuw goudhaantje in te lijven maar uiteindelijk werd er toch geen bod uitgebracht door de Buffalo's. "We zullen hem blijven volgen", klinkt het bij Louwagie in Het Nieuwsblad. "We hebben geïnformeerd en ik denk dat Beerschot graag verkocht had."

"Maar met Salah en Fofana hebben we ook jonge spelers met kwaliteiten waardoor we finaal geen bod hebben uitgebracht. Een vervanger voor Tissoudali? Dat had gigantisch veel geld gekost", is Louwagie duidelijk.