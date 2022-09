Mbaye Leye: "Het zit ons niet meer, de realiteit van het moment"

Zulte Waregem speelde ook tegen Union weer geen slechte wedstrijd. Maar uiteindelijk werd het wel een nieuwe nederlaag.

"Het zat ons echt niet mee. We krijgen twee strafschoppen tegen en laten zelf de kansen liggen", aldus Leye achteraf bij Sporza.

Realiteit van het moment

Over die strafschoppen kon een en ander gezegd worden, al bleef Leye koel bij de hele zaak. "Het is jammer genoeg de realiteit van het moment."

En dus is het mantra duidelijk: "Het hoort bij het voetbal, maar nu moeten we verder werken." De komende weken zullen er wel snel punten moeten komen om niet in paniek te raken.