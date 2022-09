Aanvoerder Schoofs ontpopt zich met 2 goals en assist tot man van de match: "Rob was weer in grootse doen"

Ook al presteert zijn ploeg nog wisselvallig, op aanvoerder Rob Schoofs kunnen ze nog altijd volop rekenen in Mechelen. Dat demonstreerde de middenvelder zaterdagnamiddag in Kortrijk.

De 1-4 is een belangrijk resultaat voor KV Mechelen. 'Een revanche', noemde Geoffry Hairemans het, na de nederlaag tegen Seraing. "Het mooiste doelpunt? Toch wel het tweede van Rob Schoofs, denk ik. Hij zet het op de counter zelf op en maakt het super af. Rob was weer in grootse doen en dan zie je dat hij in vorm is. Fysieke paraatheid is ook nooit een issue geweest. Zeker bij hem niet. Hij heeft bijna alles gespeeld."

Lovende woorden dus voor Schoofs, die zich weer volop offensief kon uitleven. Sneed door de thuisdefensie om er met een hobbelende bal 0-2 van te maken. Zijn hakje naar Hairemans leidde de 0-3 in. De 1-4 was inderdaad echt van mooie makelij: knappe actie en dito afwerking in de verste hoek. "Vorige week was het ook de bedoeling dat ik hoger zou komen, maar was het gewoon een beetje minder goed."

Net geen hattrick

Vlak na de 1-4 kwam Schoofs zelfs in positie om zijn laatste doelpunt op exact dezelfde wijze nog eens over te doen. Dat probeerde hij ook. "Die bal ging ik niet meer afgeven, maar het draaide niet uit zoals gewenst. Mijn laatste krachten waren een beetje opgebruikt. Dat was een kans op mijn eerste hattrick. We zullen maar niet klagen", lacht Schoofs. En lachen, dat kunnen ze in Mechelen weer na deze uitslag.