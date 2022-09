KV Kortrijk met voeten op de grond na forse nederlaag: weggeefdoelpunten pijnlijk, Čustović verdedigt opstelling

De zege in Eupen was bemoedigend, maar KV Kortrijk en Adnan Čustović staan met de voeten opnieuw op de grond. Thuis tegen Mechelen ging KVK met 1-4 onderuit.

"Onze pressing was niet goed", analyseerde Čustović. "Wat jammer is, is dat we de doelpunten makkelijk weggeven. De goals komen er na individuele fouten. Om zo de 0-3 te slikken, is onaanvaardbaar. Waarom ik Mbayo, die in Eupen scoorde, niet opstelde? Het is makkelijk om na een match te vragen waarom een trainer een bepaalde speler niet opstelde. Ik neem beslissingen waarvan ik denk dat ze juist zijn."

We houden de hoofden omhoog

Wat dacht Dylan Mbayo er zelf van? "Ik had niet noodzakelijk een basisplaats verwacht. Het was gewoon een nieuwe week, een nieuwe start. Het enige wat ik moet doen, is gefocust blijven. We gaan de moed niet opgeven. Het seizoen is nog lang. We hebben het buitenshuis al goed gedaan, hopelijk lukt dat thuis ook eens. Als die overwinning er komt, zijn we misschien vertrokken. We houden de hoofden omhoog."

Als verdediger waren de tegentreffers niet prettig voor João Silva. "We kregen te gemakkelijk enkele doelpunten tegen. Het is pijnlijk, want het eerste half uur waren we goed georganiseerd. Dan kregen we die goals tegen. Dat mag niet, want dit is een hoog niveau. Iets om aan te werken. Ik voel me wel goed bij Kortrijk. Ik wil de fans bedanken voor hun steun. Ons programma de komende weken is moeilijk, maar het blijft elf tegen elf."