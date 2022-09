Vincent Janssen moet fout bij Royal Antwerp FC meteen toegeven

Vincent Janssen heeft geen gemakkelijke competitiestart achter de rug na zijn komst bij The Great Old.

Het ging moeilijk voor Vincent Janssen in zijn eerste wedstrijden voor Royal Antwerp FC, maar beetje bij beetje lijkt de Nederlander zijn draai te vinden.

In Extra Time op Canvas gaf hij toe dat hij het niveau van de Belgische competitie onderschat had, al had hij meteen ook goed nieuws voor de fans van Antwerp.

“Ik ben er wel van overtuigd dat jullie de beste Vincent Janssen nog niet gezien hebben”, klonk het bij de Nederlander die niet met minder dan de titel genoegen wil nemen.