Walter Baseggio neemt afscheid van Michel Verschueren: "Ik herinner me nog perfect wat hij tegen me zei toen ik een nieuw contract wou"

Walter Baseggio is een jeugdproduct van Anderlecht en kende Michel Verschueren van jongs af aan. De voormalige middenvelder heeft niet genoeg woorden om zijn respect voor de sterke man van paars-wit te beschrijven.

"Ik verstop het niet, dit maakt me heel emotioneel", aldus Baseggio toen we hem aan de telefoon kregen. "Ik kende hem al heel lang. Toen ik bij de jeugd speelde, kwam hij dikwijls naar de wedstrijden kijken. Ik heb hem nooit anders dan 'monsieur Verschueren' genoemd. Dat was een teken van respect. Ik wil zijn familie mijn oprechte deelneming toewensen. Hij was een speciale meneer, een heel grote meneer."

Baseggio haalt zich de momenten dat hij in het kantoor van Verschueren moest komen nog heel helder voor de geest. "Mijn eerste contract ging ik tekenen met Michel De Wolf, die hem natuurlijk al heel lang kende. Toen ik daarna een nieuw contract moest gaan tekenen, zei hij: 'gij neemt de winnaarsstoel en ik de verliezersstoel'. (lacht) Hij wist toen dat hij me een mooi contract moest geven. 'Monsieur Verschueren' had humor en charisma. Ik weet nog hoe blij als een kind hij was tijdens die Champions League-campagne in 2000-2001."

Ik heb heel wat ontgoochelde spelers uit zijn kantoor zien komen

Baseggio kende ook de andere kant van Mister Michel. "In zaken was hij heel hard, maar hij vond altijd de beste oplossing. Ik heb heel wat ontgoochelde spelers uit zijn kantoor zien komen. Met de nieuwelingen moesten we toen lachen. We moesten hen zeggen: 'Da's normaal hoor jongens'. Maar als we zaterdag speelden - goed of slecht - stond hij er maandag altijd."

"Om te zeggen dat je voor Anderlecht je truitje moet nat maken. Als het slecht ging, kwam het beste in hem naar boven. Dan ging hij op de barricades staan. Hij was de architect van de cultuur op Anderlecht. Toen hij vertrok, viel er toch een leegte op Anderlecht. We zagen hem normaal elke dag. Hij wou altijd het maximum eruit halen voor zijn club."