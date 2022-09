"Thieu blijft": Mathieu Maertens verlengt tot 2026 en gaat voor 9 seizoenen bij OHL

Mathieu Maertens heeft verlengd bij OHL. Zijn nieuwe contract loopt tot 2026.

In 2017 verliet Mathieu Maertens Cercle Brugge. Hij ging naar OHL. Sindsdien speelde hij 156 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 37 doelpunten en 16 assists. Begin dit seizoen werd de aanvallende middenvelder ook benoemd tot kapitein van de ploeg.

De goede verstandhouding gaat nog verder. Maertens verlengde zijn contract tot 2026. Ondanks verregaande interesse van Club Brugge. Als hij zijn contract uitdoet, zou hij 9 seizoenen voor OHL hebben gespeeld. Uniek in het moderne voetbal.

"Ik voel me hier thuis en elk jaar voel ik me steeds meer Leuvenaar", laat Maertens via de clubsite weten. "Ik wil hier eigenlijk nog zo veel mogelijk mooie momenten beleven."