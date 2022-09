Geen Rode Duivels bij Union SG: "Geen idee of hij ontgoocheld is"

Bondscoach Roberto Martinez maakte vanmiddag zijn selectie bekend voor de laatste twee wedstrijden in de Nations League van volgende week.

Union SG had vanmiddag geen spelers die geselecteerd werden bij de 25 Rode Duivels voor de matchen in de interlandbreak.

Bij de vice-kampioen van vorig seizoen keken ze wel op dat Jason Denayer, ondanks het feit dat hij geen club heeft, toch in de selectie zit. Voor Siebe Van Der Heyden was er geen selectie dit keer.

“Het is alleszins een opvallende keuze van de bondscoach, maar hij zal ongetwijfeld zijn redenen hebben. Is Siebe ontgoocheld? Geen idee, ik heb het hem nog niet gevraagd. Diep vanbinnen waarschijnlijk wel, maar langs de andere kant is het goed dat hij zich kan focussen op Union”, klinkt het bij trainer Karel Geraerts.