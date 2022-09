Heeft ex-Anderlechtheld Sergio Gomez al een probleem?

Sergio Gomez was vorig seizoen een van de sterkhouders van RSC Anderlecht. Ondertussen lijkt het allemaal iets minder te lopen.

Manchester City haalde Sergio Gomez in huis na zijn sterk seizoen bij RSC Anderlecht - een toptransfer, ook voor paars-wit.

Grimaldo

De bedoeling leek aanvankelijk om Sergio Gomez nog wat te laten rijpen, maar uiteindelijk kwam hij 'gewoon' in de kern van The Citizens terecht.

Daar is hij momenteel tweede keuze na Joao Cancelo. Bovendien weet Calciomercato nu te melden dat Manchester City ook wat ziet in Alejandro Grimaldo van Benfica, waardoor Gomez mogelijk nog wat meer in de pikorde zou kunnen dalen.