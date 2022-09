Pro League komt met aantal (grote) veranderingen

Maandag was het dan zover. Dan stond de eerste algemene vergadering van de Pro League op het programma. En er werden knopen doorgehakt.

Zo werd het aantal leden van de raad van bestuur teruggeschroefd worden van acht naar zes. Twee leden van de G5, eentje van de K11, eentje uit de Challenger Pro League en twee onafhankelijke bestuurders. (Lees dat HIER nog eens na).

Maar er is meer, want er werden ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Lorin Parys werd aangeduid als uitvoerend voorzitter.

Pro League University

De clubs keurden ook de organisatie van de Pro League University goed, het nieuwe opleidingsinstituut in samenwerking met de Universiteit Antwerpen dat het bedrijfsbeleid van de clubs zal versterken. De Pro League University start in januari.



Tot slot werden ook de nieuwe licentievoorwaarden bekrachtigd, die in lijn liggen met de doelstellingen uit 'Football First' inzake good governance, financiële stabiliteit van onze clubs en investeringen in jeugdopleiding, damesvoetbal en football & community.