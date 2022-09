Duitser moet Belgische refs weer op internationaal niveau krijgen: "Nadenken of dat wel goed idee is"

De 58-jarige Herbert Fandel is sinds begin september de nieuwe voorzitter van het Professional Refereeing Board.

De Duitser volgt de Engelsman David Elleray die eind vorig seizoen opstapte bij het Professional Refereeing Board. De doelstellingen zijn heel duidelijk. “De scheidsrechters opnieuw op internationaal niveau krijgen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Bij UEFA was ik verrast dat er de laatste tien à twaalf jaar niet één scheids van België was. Al denk ik dat de eerste stappen gezet zijn. Lawrence Visser floot al twee matchen in de Champions League, Erik Lambrechts is actief in de Europa League en nog anderen, zoals Nathan Verboomen, worden nauwgezet gevolgd.”

Een meer open communicatie is iets waar spelers en supporters heel hard naar verlangen. “Meer open, bedoel je? Ik deel die mening en voerde zo'n communicatie ook in Duitsland in. De scheidsrechters gingen één- à tweemaal per jaar naar de clubs om te spreken over wedstrijden. We begonnen ook met het analyseren van sleutelmomenten van matchen en plaatsten die op maandagnamiddag op onze website, net als hier.”

Maar de spelers willen veel meer dan dat. “De refs zitten net als spelers vol met adrenaline na een match. Om dan meteen vragen te beantwoorden, tja, we moeten erover nadenken of dat wel echt een goed idee is. Enkele dagen wachten, lijkt me beter. Dan zijn ze meer relaxed en zijn er minder emoties.”