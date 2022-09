Jan Vertonghen houdt zich niet in: "Onbegrijpelijk en dramatisch"

Jan Vertonghen is momenteel met de Rode Duivels bezig met de voorbereiding op de resterende twee wedstrijden in de Nations League.

Al moet deze periode eigenlijk als een voorbereiding op het WK in Qatar gezien worden. “Door de geweldige beslissing van de FIFA, die timing is echt onbegrijpelijk en dramatisch, zullen we geen normale voorbereiding kennen”, zegt Vertonghen in Het Laatste Nieuws.

“Daarom zijn de matchen in de Nations League eigenlijk een voorbereiding op het WK. Terwijl het óók belangrijke wedstrijden zijn. De Nations League is een trofee. Misschien heeft het nu nog niet die waarde. Maar de Conference League had die ook niet, tot Mourinho hem won.”

Over de mogelijkheden in Qatar is Vertonghen duidelijk. “Wij zijn niet de grote favoriet in Qatar. Dat zijn Argentinië en Brazilië. Ik denk dat wij in een categorie daaronder zitten. Willen we kans maken, moet iedereen superfit zijn en een superhoog niveau halen. Of dat net niet het probleem is voor een paar jongens? Daarom is het zonde dat je die voorbereiding niet hebt. Misschien zullen we wel fris zijn.”