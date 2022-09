Analist loopt niet helemaal warm voor Zeno Debast: "Voor mij was dit een 'gewoon' debuut"

Roberto Martinez was na het duel tegen Wales laaiend enthousiast over Zeno Debast, het beste debuut dat hij al gezien had bij de Rode Duivels.

Voor analist Franky Van Der Elst is dat enorm overdreven van de bondscoach. “Voor mij was dit een ‘gewoon’ debuut. Niet overdreven in positieve zin, maar zeker ook niet slecht. Maar Martinez overdrijft graag”, klinkt het bij Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

“Voor hem is het allemaal marvelous en impressive. Debast is een goeie, jonge speler. Maar het beste debuut? Als je rekening houdt met zijn leeftijd zal je wel in de buurt komen, ja, want veel zullen er niet zijn die al op hun achttiende hun kans kregen bij de Duivels. Zo jong debuteren is niet simpel.”

Het debuut blijft opmerkelijk. “Dat hij het meer in Debast ziet dan in Wout Faes. Ik heb wel het gevoel dat Martinez een switch gemaakt heeft en nu ook spelers van de Jupiler Pro League oproept. Maar het helpt ook dat Debast bij Anderlecht op exact dezelfde positie speelt.”