Anderlecht wou Michel Vlap niet zomaar laten vertrekken naar Twente

Michel Vlap vertrok deze zomer naar Twente.

Anderlecht kocht Michel Vlap voor zo'n acht miljoen euro in de zomer van 2019. Hij begon goed, maar in de winter van 2021 werd Vlap al uitgeleend aan Armenia Bielefeld. In het seizoen 2021-2022 werd Vlap uitgeleend aan Twente. Deze zomer vertrok hij dan definitief naar Twente voor twee miljoen.

Maar Anderlecht wou Vlap niet zomaar laten gaan zegt zijn makelaar in de podcast BoostEleven. Anderlecht wou een deel van het aankoopbedrag terug krijgen. "Anderlecht wou anderhalf miljoen euro meer hebben dan dat FC Twente wilde betalen. Als Vlap bij Anderlecht blijft, dan moest Anderlecht behoorlijk wat salaris betalen in twee jaar.”

“Misschien gaat Michel niet bij de twee posities op dat middenveld horen. Dan is het wel een erg dure bankzitter. Die puzzel moet je dan met elkaar maken. Wij hebben daarin als partij opgetreden die geprobeerd heeft om alle drie de belangen bij elkaar te krijgen."

Vlap vertrok naar Twente en tekende er een contract voor drie seizoenen tot midden 2025. Vlap speelde daar tot nu vijf wedstrijden, en gaf één assist.