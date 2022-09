Antwerp nuanceert de cijfers over de stadionopkomst: "De daling klopt niet"

De supportersaantallen in de Jupiler Pro League zijn met zo'n 20% gedaald. Bij elke club zou er een daling zijn.

Ook bij Antwerp zijn er minder supporters. Volgens de Pro League zijn er 3,3% supporters minder in vergelijking met 3 jaar geleden (voor de coronacrisis).

Antwerp spreekt dat cijfer in een mededeling tegen: "Bij de cijfers wordt er geen rekening gehouden met de B2B-tickets (businessklanten). In de 1e 5 wedstrijden telden we gemiddeld 14 467 toeschouwers per wedstrijd. Dat is een stijging tegenover 3 jaar geleden."

Ook deelde Antwerp mee dat het bezoekersvak voor Antwerp bij uitwedstrijden steeds uitverkocht is. Het bezoekersvak op de Bosuil was dit seizoen nog geen enkele keer uitverkocht. Bij de 3 Europese thuiswedstrijden was er telkens een "goede tot zeer goede opkomst".