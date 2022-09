Pieter Gerkens einde contract bij Antwerp: "Van niemand al iets gehoord"

Pieter Gerkens was deze zomer speler op overschot, maar is uiteindelijk doorgegroeid tot een basisspeler onder Mark van Bommel.

Het kan verkeren en dat is precies wat er met Pieter Gerkens bij de Great Old gebeurde. Deze zomer stond hij op vertrekken bij Royal Antwerp FC.

“Er liepen al gesprekken met andere clubs, ja. Het Antwerpbestuur had na het vorige seizoen te kennen gegeven dat het andere wegen wilde bewandelen en zou meewerken aan een transfer. Voor mannen als ik, spelers zonder toekomstperspectief, hebben ze de C-kern uitgevonden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Ondertussen telt Gerkens 13 basisplaatsen bij Antwerp. Eén keer moest hij invallen. Tegen Basaksehir was hij geschorst. In juni van volgend jaar loopt zijn contract af. Van onderhandelingen is nog geen sprake.

“Voorlopig nog niet. Maar da's nu niet aan de orde. In november, wanneer de competitie stilligt en de wintermercato nadert, zullen we die gesprekken wel opstarten, neem ik aan. Op dit moment heb ik van niemand iets gehoord.”