Bilal El Khannouss duidelijk: "Ik snap dat niet iedereen dat begrijpt"

Bilal El Khannouss raast op grote snelheid door de voetbalwereld. Sinds dit jaar staat hij in het basiselftal van Racing Genk.

Het gaat ontzettend snel voor El Khannouss. Na zijn doorbraak bij Racing Genk staat hij nu ook op het lijstje van spelers die met Marokko naar het WK kunnen trekken.

Nochtans had hij ook voor de Rode Duivels kunnen kiezen. “Voor mij lag die keuze al langer vast. De keuze voor Marokko is de keuze van mijn hart”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

En dat terwijl hij in België geboren was. “Via-via kreeg ik ook de vraag van Roberto Martinez om naar Tubeke te komen. Maar toen was mijn keuze al gemaakt. Ik snap dat niet iedereen die keuze begrijpt, maar uiteindelijk is het mijn carrière en daarin maak ik zelf de beslissingen.”

Nu maakt hij kans op het WK. “Daar hoop ik toch op, ja. Het zou wat zijn hé, op het WK belanden en dat in een groep met België… Ach, ik wil nog niet te ver vooruit kijken. Laat me nu maar focussen op Genk.”