Het gaat hard: 'Arsenal en Atlético Madrid willen topper van Club Brugge in huis halen'

Club Brugge is fantastisch bezig in de Champions League. En dus lopen er uiteraard heel wat spelers in de kijker.

Skov Olsen liep al eerder in de kijker, naast Hans Vanaken kan niemand kijken en ook diverse andere spelers zijn nu volop bezig naam te maken. Arsenal en Atlético Madrid Daarbij ook Ferran Jutgla, de Spaanse spits van Club Brugge. Volgens het Franse Media Foot zou hij een toptransfer kunnen maken. Zowel tegenstander Atlético Madrid als Arsenal zouden hem nadrukkelijk op de radar hebben staan en concreet willen worden.