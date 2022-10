Maxim De Cuyper, jongen met een heel goed carrièreplan: "Ik was nog niet klaar voor de grote doorbraak bij Club Brugge"

Maxim De Cuyper is een revelatie bij Westerlo. De 21-jarige flankspeler heeft al één goal en vier assists achter zijn naam staan. Dit weekend speelt hij voor het eerst in zijn leven tegen Club Brugge, de ploeg die hem uitleent aan de Kemphanen.

De Cuyper maakte ook al zijn debuut voor Club, maar daarna vertrok hij richting Westerlo. "Voor mij was dat heel simpel: ik wilde zélf ook verhuurd worden. Op mijn leeftijd moet je aan spelen toekomen. 1B was misschien iets minder aantrekkelijk, maar het was nodig voor mijn ontwikkeling", vertelt hij in HLN. "Westerlo ging vol voor de titel, het voetbal dat de coach voor ogen had, sprak me aan. Het draaide ook goed uit, hé.”

Het is het tweede jaar op rij dat hij voor Westerlo speelt. “Omdat ik nog niet klaar was voor de grote doorbraak. Ik vond dat ik nog een jaar nodig had om te bevestigen in 1A. Ik had daarover een gesprek met Vincent (Mannaert, red.) en hij vroeg me wat ik zélf wilde. Hij heeft me volledig gesteund in mijn beslissing. Iedereen begreep dat ik nog een jaar wilde groeien."

En dan terug naar Club na dit seizoen? "Het is afwachten hoe het seizoen verloopt. Ik wil nu zoveel mogelijk matchen spelen. Hoe of wat, zien we nadien wel. Maar ik heb bijgetekend bij Club. Zij geloven erin, ik geloof erin. Als het kan, waarom niet?"