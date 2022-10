Ondanks laatste plaats wil Mbaye Leye spits Gano niet uit B-kern halen: "Er heerst hier een bepaalde discipline"

Zulte Waregem heeft nog maar zeven keer gescoord en verzamelde nog maar vijf punten. Toch is trainer Mbaye Leye ervan overtuigd dat ze zich gaan redden. En daarvoor heeft hij Zinho Gano niet nodig.

Gano werd begin dit seizoen naar de B-kern verwezen en kwam daar niet meer uit. "Ik wil enkel spreken over de spelers die er zijn", begint Leye over het item in Het NIeuwsblad. "Dat hij er is? Ik bedoelde: over spelers die ons gaan helpen om te klimmen in de stand."

Met een spits van bijna twee meter kan je natuurlijk wel iets forceren. "Het voetbal is een populaire sport, iedereen mag denken wat hij wil, maar ik hou geen rekening met de mening van externen. Ik ben streng voor mezelf. Wel, ik kan elke dag in de spiegel kijken en zeggen dat ik álles doe om de club te helpen. Er heerst hier een bepaalde discipline. Et voilà - dat zegt alles."