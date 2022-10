Programma van de Rode Duivels voor de EK-kwalificaties bekend: eerst naar Zweden

De Rode Duivels kennen hun programma voor de EK-kwalificaties voor het EK in Duitsland. Dat heeft de UEFA bekend gemaakt.

Eerst moeten de Rode Duivels op vrijdag 24 maart naar Zweden. Ze werken hun wedstrijd om 20.45 uur af. 3 dagen later is de volgende speeldag, maar dan zullen ze vrij zijn. Hun volgende wedstrijd zal op zaterdag 17 juni (20.45 uur) thuis tegen Oostenrijk zijn. 3 dagen later op dinsdag 20 juni trekken ze naar Estland. Ook die wedstrijd is om 20.45 uur.

Na een zomeronderbreking volgt op zaterdag 9 september de verste verplaatsing. Om 15 uur spelen de Rode Duivels in Azerbeidzjan. Op dinsdag 12 september spelen ze thuis tegen Estland. Een maand later moeten ze naar Oostenrijk. Die wedstrijd gaat op vrijdag 13 oktober (20.45 uur) door. Op maandag 16 oktober volgt de thuiswedstrijd tegen Zweden (20.45 uur).

Op de 9e speeldag is België opnieuw vrij. De laatste wedstrijd is zondag 19 november om 18 uur thuis tegen Azerbeidzjan.

De top 2 van de groep mag rechtstreeks naar het EK. Ook is er een vangnet. Via de Nations League worden er nog 3 tickets verdeeld. De 12 beste landen die zich nog niet voor het EK konden kwalificeren, komen daarvoor in aanmerking.