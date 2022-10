Manuel Benson wou eigenlijk niet weg bij Antwerp: "Moet je aan jezelf denken"

Manuel Benson ruilde deze zomer Royal Antwerp FC in voor het Burnley van Vincent Kompany.

Nochtans was het helemaal de bedoeling niet van Manuel Benson om de club te verlaten, maar al snel kreeg hij te horen dat hij niet meer in de plannen paste.

“Vrijwel meteen toen het seizoen weer was gestart. Ik vond dat wel jammer. Ik had het naar mijn zin in Antwerpen en wilde graag bijtekenen op de Bosuil. Maar eens je die boodschap te horen krijgt, moet je als voetballer aan jezelf denken”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Benson had nog een contract tot 2023 bij The Great Old, met optie. “Toen ik te horen kreeg dat Antwerp mijn contract niet wilde verlengen wist ik dat er in de zomer iets kon gebeuren. Maar omdat het lang stil bleef rond mij kwam deze transfer toch als een verrassing.”