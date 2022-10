Ivan De Witte wist niet wat hij zag: "En zondag maken we dat ook mee tegen KV Mechelen"

Ivan De Witte reisde in de Conference League nog eens mee met AA Gent, maar kwam van een wel heel kale reis terug.

AA Gent moest de kelk tot op de bodem ledigen. Het kwam 4-0 achter, maar wist nog te milderen tot 4-2. Tot grote verbijstering van voorzitter Ivan De Witte.

“Ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag. Ik kon het niet plaatsen. Mijn emoties gingen van ongeloof tot ontgoocheling en zelfs een beetje boosheid. Ik ben al meer dan 20 jaar voorzitter en ik heb al veel matchen gezien, ook Europees, maar wat ik gisteren zag, heb ik nog maar zelden meegemaakt”, zei Ivan De Witte aan Sporza.

“Ik vrees ervoor dat we zondag tegen KV Mechelen hetzelfde zullen meemaken, want ik denk dat zij op dezelfde manier zullen spelen tegen ons: in blok, met duelkracht en druk vooruit, ons fouten laten maken in de middenzone en er dan uitkomen in de zones die wij leeg laten.”

En dus moet er wat veranderen. “Dit kan niet blijven duren. Ik wil absoluut verandering zien. Dan spreek ik niet over een andere coach, maar over een verandering van concept. We kunnen dit niet langer tolereren. De groep moet meer gesystematiseerd en gedisciplineerd gaan spelen. Die zaken laten we over aan de trainer. Dat er veel individuele fouten gemaakt worden? Dat vind ik maar deels juist. Er moeten ook voldoende systemen en collectiviteit achter zitten.”