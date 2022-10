Jonas De Roeck houdt voetjes op de grond: "Pas dan ambities bijstellen"

Dankzij vier zeges in evenveel wedstrijden staat Westerlo momenteel zevende in de Jupiler Pro League.

Trainer Jonas De Roeck is nog niet bezig met het bijstellen van de ambities van Westerlo. “Het behoud blijft de eerste prioriteit”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Dankzij die 12 op 12 staan we wel dichter bij ons doel. Maar voor mij blijft de manier waarop we ons redden belangrijk. Met goed voetbal en volgens onze eigen filosofie. Het ene doel mogen we niet loskoppelen van het andere.”

Al verwacht iedereen ondertussen wel wat meer van Westerlo nu. “Mensen gaan dromen en hopen op meer, maar wij blijven gefocust op dat behoud. De drie punten tegen Seraing zijn even belangrijk als die tegen Club. Als we zeker zijn van het behoud, kunnen we onze ambities bijstellen.”

De vergelijking met het Union SG van vorig seizoen wordt dan ook weer meer en meer gemaakt. “Ik blijf erbij dat die vergelijking niet realistisch is. De mogelijkheden bij Union zijn dankzij de steun van Brighton nog groter. En wat ze vorig seizoen gepresteerd hebben, blijft uniek. Het gebeurt maar zelden dat een ploeg zo boven zichzelf kan uitstijgen. Het is heel knap hoe de club zich dit seizoen verder blijft ontwikkelen.”