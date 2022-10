Mbaye Leye over Zinho Gano: "Hij heeft natuurlijk een achterstand, ook al zegt hij dat hij fit is"

Met nul op vijftien trekt Zulte Waregem naar de buren van KV Kortrijk voor wat voor de supporters de match van het jaar is.

Mbaye Leye verwacht wat van zijn spelersgroep. “Custovic heeft ons omschreven als een gewond dier dat daarom gevaarlijk uit de hoek kan komen. Logisch, hij wil ook zijn groep op scherp wil zetten”, zegt de trainer van Essevee in Het Nieuwsblad.

“Wij zullen onze klauwen moeten tonen. Dan zullen we wel eens in de zestien van de tegenstander als die van ons efficiënter moeten zijn. In deze situatie – vier punten minder dan Cercle Brugge en Eupen, die elkaar dit weekend treffen – moeten we er echt het maximale uithalen.”

Leye sprak ook over de situatie van Zinho Gano. “Hij heeft oprechte excuses aangeboden en nu kan hij opnieuw zijn job uitoefenen op training en de club van dienst zijn. Dat was voor mij altijd de bedoeling. Hij heeft natuurlijk een achterstand, ook al zegt hij dat hij fit is.”

Of hij de selectie haalt is maar de vraag. “Hij is volgens mij nog niet 100%, wellicht eerder 70-80%. In deze omstandigheden is hij natuurlijk heel welkom. Ik ga wel nog even met hem praten, hoe hij zich nu voelt. Daarna zal ik beslissen of ik hem in de selectie opneem voor de derby tegen Kortrijk.”