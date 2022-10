🎥 Vincent Janssen veranderde in de jeugd van favoriete been: "Het is gek"

Vincent Janssen kwam deze zomer toe bij Antwerp en vindt er steeds beter zijn draai. In de competitie scoorde hij al zeven keer.

Vincent Janssen was te gast bij Eleven Sports en keek er terug op zijn jeugd. "Toentertijd was ik echt rechts. Dat was mijn betere been. In de jeugd nam ik alle penalty's met rechts, maar ook vrije trappen", zegt hij.

"Het is heel gek maar op de één of andere manier kwam ik erachter dat links mijn favoriete been was. Nu neem ik daar ook penalty's mee. Volley's dan weer niet. Die neem ik dan wel weer met rechts. Lange ballen trouwens ook. Het is gek."

Zijn oproeping bij Oranje onlangs kwam voor Janssen ook onverwacht. "Maar dan zet je gewoon die knop om. Uiteindelijk spreek je elkaar dan via de telefoon en dan legt hij uit waarom hij je heeft opgeroepen. Hij legde uit wat voor type spits hij zoekt en wilde mij die kans geven."