"Westerlo is daarvoor geen concurrent voor ons"

Vrijdagavond openen Westerlo en Seraing de speeldag tegen elkaar. En dat zou wel eens een interessant treffen kunnen worden.

Voor Seraing zijn alle wedstrijden belangrijk in de strijd om het behoud en gezien de rest van het programma, met een aantal degradatiekrakers, kan het opnieuw een belangrijk weekend worden.

Niet onklopbaar

"Westerlo is niet onklopbaar, maar ze hebben een geweldig budget en voor ons zijn ze geen concurrent voor het behoud", is coach Jeunechamps duidelijk op zijn persconferentie.

"We hebben het op verplaatsing al goed gedaan dit seizoen, dus we zullen kansen krijgen. We gaan er vol voor gaan. Ik reken op iedereen."