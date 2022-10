Coucke een week nadat hij zich kwaad maakte op zoek naar clean sheet bij AA Gent: "Hij was boos op zijn manier"

Gaëtan Coucke verzamelde tot dusver drie clean sheets. Vorige week was de doelman dan weer kwaad omdat hij zich drie keer moest omdraaien.

Daar had de keeper van KV Mechelen ook alle reden toe. Malinwa slikte tegen Anderlecht de 1-1 en 1-2 nadat Coucke eerst nog een bezoeker verhinderd had om te scoren, maar de verdediging slaagde er nadien niet in om de herneming eruit te halen.

"Hij zei dat hij boos was. Mijn antwoord was: "Dat mag ik hopen". Als je als keeper tweemaal in een één-tegen-één de bal pakt, kan je door die acties man van de match worden. Als die bal dan in de rebound telkens binnengaat, mag je je laten gelden", zegt trainer Danny Buijs daarover.

© photonews

Zonder hierin te overdrijven, natuurlijk. "Het is niet zo dat je iedere week een ploegmaat bij het nekvel moet grjipen. Dat haalt niets uit, maar in dit geval mag je je wel laten gelden. Hij was boos op zijn manier." De beste manier om die teleurstelling door te spoelen, is door op het veld van AA Gent de nul te houden. Al zal dat lang niet evident zijn, met de vorige onderlinge resultaten in het achterhoofd.

Van de laatste vijf ontmoetingen in de Ghelamco Arena verloor KV er vier en speelde het één keer gelijk. Zelfs bij goed spel pakte het vaak naast het verhoopte resultaat. "Op de teammeeting is dat niet ter sprake gekomen. Voor een topsporter geldt het verleden niet, of dat nu negatief of positief is. Of je vorige keer nu 5-1 gewonnen of 6-1 verloren hebt, dat is voorbij. Het is in de topsport steeds het eerstvolgende moment dat telt."