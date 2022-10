Mbaye Leye gelooft in zijn kansen tegen Anderlecht: "Gewond dier"

Zulte Waregem geeft vanavond in eigen huis RSC Anderlecht partij. Twee ploegen die de punten heel hard nodig hebben.

Dat een stunt erin zit, dat weet Mbaye Leye. “In de Belgische competitie zijn er altijd verrassingen mogelijk. De voorspelde dalers halen het heel vaak. We hebben ook de capaciteiten om het behoud veilig te stellen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Beide ploegen hebben punten nodig, al is de situatie toch niet hetzelfde. “Anderlecht is een gewond dier, dat heb ik ook tijdens onze briefing gezegd. Tegen Leuven liep het voor ons mis en gelukkig konden we ons herpakken in Kortrijk. Dat zal Anderlecht ook willen proberen tegen ons.”

Het plan is duidelijk. “We moeten in de eerste plaats goed verdedigen en mogen niet in onze foutjes hervallen van de voorbije weken. Het wordt dus zaak om balverlies vermijden en telkens strikt onze man te houden. Daarnaast moeten we ook zeker proberen om met elf te eindigen zodat we onze structuur kunnen behouden. We zullen zeker situaties krijgen, daar ben ik van overtuigd.”