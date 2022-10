Teleurgestelde Bostyn wil met Zulte Waregem knallen tegen Standard: "Je kunt maar één ding doen in zo'n situatie en dat is proberen vooruit te kijken"

Zulte Waregem verloor afgelopen zondag tegen Oostende. Een bittere nederlaag, zegt doelman Louis Bostyn. Hij vindt dat zijn team veel meer verdiende. Dit weekend moeten ze weer vol aan de bak tegen Standard.

"Twee vermijdbare doelpunten deden ons weer de das om", zei Bostyn in een interview met HLN. "Terwijl het echt een perfecte week voor ons had kunnen zijn. Zelfs met een gelijkspel in Oostende zou een 7 op 9 een fantastisch resultaat zijn geweest. Ook onze prestatie in de Diaz Arena was behoorlijk goed, althans dat denk ik", ging de doelman van Essevee verder.

Het resultaat was enkele dagen moeilijk te verteren. "Een punt verliezen, op die manier, en helemaal op het einde van de wedstrijd was vreselijk oneerlijk. Maar zo is het nu eenmaal, dat is voetbal. Je kunt maar één ding doen in een situatie als de onze, en dat is proberen zo snel mogelijk vooruit te kijken naar de volgende wedstrijd", besloot Bostyn. Die volgende wedstrijd is zondag tegen Standard.