Technisch directeur komt zich moeien in perszaal: "Niet correct dat wij betalen voor fouten van de VAR"

Union won met 1-2 op bezoek bij Seraing. Met dank onder meer aan een blunder van Galjé en ook een dubieuze penalty.

Amani Lazare kreeg in eerste instantie een gele kaart voor een schwalbe van de ref, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal alsnog op de stip.

Zware fout

En daar waren ze het bij Seraing niet mee eens. Sterker nog: zelfs de technisch directeur van de club Carlos Freitas kwam even zijn beklag doen in de perszaal.

"Om hier een strafschop in te zien moet je héél creatief zijn. Is er iemand bekwaam die me kan tonen dat dit een penalty is? Het is niet correct dat wij betalen voor de fouten van anderen en dit is een zware fout."