Analist streng voor Anderlecht en twee ervaren mannen: "Zieke patiënt" en "Hen uit vuurlinie halen en rust gunnen"

RSC Anderlecht kon tegen KAS Eupen nog eens winnen. En zelfs vier keer scoren. En toch was het nog niet echt een prestatie om écht voor gerustheid in de gelederen te zorgen.

Anderlecht leek op weg naar een rustige en makkelijke zege, maar moest er uiteindelijk nog lang voor knokken om zekerheid te hebben. Die kwam eigenlijk pas met de 4-2.

"De patiënt leek even aan de beterhand, maar toen stak de koorts de kop weer op en werd duidelijk dat hij flink ziek is en op flanellen benen staat", is Peter Vandenbempt streng bij Sporza.

Hoedt en Van Crombrugge

"Een beter scenario dan dat van gisteren om eens helemaal los te komen, kon je niet bedenken. Anderlecht begon best goed en kwam 2-0 voor, maar zelfs dat volstond niet. Anderlecht loste de greep en bij de eerste tegenstoot stortte alles in elkaar."

"Mannen met ervaring beginnen aan alles te twijfelen, bij elke bal in de zestien springen alle lichten op rood. Misschien hebben jongens als Hoedt en Van Crombrugge even nood aan mentale rust en moeten ze uit de vuurlinie gezet worden, want het vertrouwen is broos."