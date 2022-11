Lamkel Zé is het alweer beu bij Kortrijk en onthult waar hij in januari naartoe trekt: "Ik ben beter dan Kortrijk"

Didier Lamkel Zé heeft het alweer gezien bij KV Kortrijk. Het woelwater heeft bij de RTBF gezegd dat hij in januari zijn koffers zal pakken en in Hongarije zal tekenen.

De aanvaller is basisspeler bij Kortrijk, maar die staan pas zestiende en dat is niet op zijn niveau, vindt de Kameroener. “Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, luidt het bij Sur Le Gril. “Dat was ook de afspraak met algemeen directeur Matthias Leterme toen ik hier tekende. Ik heb een grote uitdaging nodig om een ​​hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen."

En hij onthulde ook al wat zijn nieuwe club wordt. "Ferencvaros is een geweldige club, die elk jaar Champions League of Europa League speelt. Ze volgen mij al heel lang en wilden mij al toen ik bij Antwerp speelde. Met negentig procent zekerheid kan ik dan ook aankondigen dat ik in januari in Hongarije teken."