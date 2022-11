Nog een afwezige op het WK: Engeland moet nog een verdediger missen

In het Champions League-duel van Chelsea tegen Dinamo Zagreb blesseerde Ben Chilwell zich aan de hamstrings. Zaterdag kwam Chelsea met een verklaring: "Na een scan is gebleken dat hij een aanzienlijke blessure heeft opgelopen. Daardoor mist hij het WK."

Chilwell kwam zelf ook al met een reactie: "Nadat ik mijn voorste kruisbanden vorig seizoen had gescheurd, deed ik er alles aan om mij voor het WK klaar te stomen. Spijtig genoeg is spelen op het WK niet mogelijk."

Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support 💙 pic.twitter.com/2H01Whhfhn