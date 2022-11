Ook Kortrijk grijpt in: geen Lamkel Zé in selectie bij de West-Vlamingen (na opmerkelijk interview?)

Bij KV Kortrijk hebben ze de selectie voor de match tegen KV Oostende vrijgegeven. Daarin geen spoor van Didier Lamkel Zé. Die gaf deze week nog een opmerkelijk interview en dat zal waarschijnlijk de reden zijn.

Lamkel Zé liet weten dat hij al zo goed als rond is met het Hongaarse Ferençvaros en deze winter zal vertrekken omdat "ik met mijn kwaliteiten te goed ben voor Kortrijk". Een interview dat niet in goede aarde is gevallen en dus mag de Kameroener thuis toekijken.