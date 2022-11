Analist doet opvallende uitspraak: "Zou Genk eens een wedstrijd willen zien zonder Onuachu"

Paul Onuachu is helemaal back in business bij Racing Genk. Met zijn doelpunten hielp hij de ploeg naar de pole position in 1A.

Racing Genk is collectief heel sterk bezig en dat levert Paul Onuachu ook de nodige doelpunten op. “Toch wil ik zijn aandeel in het huidige succes wat nuanceren”, zegt analist Marc Hendrikx in Het Belang van Limburg.

“Het is niet alleen dankzij hem dat Genk zo goed draait. Het is omdat de hele ploeg in goeden doen is dat hij ook een boost heeft gekregen. Zo krijg je een win-win-situatie. De kracht van dit Genk zit hem ook in de sterkte van de bank.”

Hendrikx zou dan ook eens een experimentje willen zien. “Ik zou eigenlijk eens een wedstrijd. Zet Samatta of Nemeth in zijn plaats en ik ben ervan overtuigd dat ook zij er vrijdag twee of drie hadden gemaakt. Dat zou ook een geruststelling zijn, mocht er toch iets gebeuren met Onuachu. Ik blijf erbij: dit Genk is zó goed dat ze niet afhankelijk zijn van één spits.”