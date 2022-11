De Condé sluit winters vertrek van Onuachu niet uit: "We vergeten niet dat we met mensen werken"

KRC Genk raast door de Jupiler Pro League, terwijl Paul Onuachu aan de lopende band scoort. Het zou de titelkansen van de Limburgers een dreun geven mocht de Nigeriaan in januari vertrekken. Dimitri De Condé sluit zo'n vertrek echter niet uit.

Paul Onuachu aast al eventjes op een transfer, maar de interesse werd nooit helemaal concreet. Al moet het gezegd: de aanvaller bleef wel elke keer professioneel én presteren. Het zou dan ook een aderlating zijn mocht hij in januari die droomtransfer toch maken.

"We vergeten niet dat we met mensen werken", sluit Dimitri De Condé in Het Nieuwsblad zo'n vertrek niet uit. "Al weet ik dat Paul heel gelukkig is bij KRC Genk. Bovendien is er geen bedrag afgesproken waarvoor hij kan vertrekken. We zien wel wat er zal gebeuren. Al spreekt het voor zich dat we hem graag bij ons willen houden."