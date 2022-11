Paul Gheysens nog eens snoeihard voor Nainggolan: "Met deze vergoeding weet je toch dat je moet renderen"

Eén doelpunt in twaalf wedstrijden. Dat is wat Radja Nainggolan dit seizoen voor Royal Antwerp FC presteerde.

En aan de woorden van voorzitter Paul Gheysens te horen zal het daar wellicht bij blijven voor de Great Old. Bij Sporza kwam Gheysens nog wat uitgebreider terug op de transfer en de fratsen van Nainggolan. “Er is zodanig veel onrust en er komt nog veel meer naar buiten”, zegt voorzitter Paul Gheysens. “Hij heeft zoveel talent, maar hij leeft niet als een sportman. Dat is heel jammer.”

De verbanning naar de B-kern levert niks op. “Hij zou er op een positieve manier kunnen tonen dat hij volledig gefocust is op voetbal, maar we zien het verschil niet. Hij zou er kunnen tonen dat hij veel beter is, maar dat doet hij niet. We hadden hem ook op non-actief kunnen zetten. We hadden gewoon gedacht dat hij deze ultieme kans zou grijpen."

Gheysens is dan ook duidelijk. “Dit had niemand verwacht. Of ik de transfer opnieuw zou doen? Natuurlijk niet. Met deze vergoeding weet je toch dat je moet renderen. We hadden het wel zo graag anders gezien. Nondedju, het is een grote teleurstelling. Je hebt ervoor betaald en er gebeurt niets. Dan heb je spijt van je investering.”

Of Overmars opdracht kreeg om een oplossing te vinden, daar wil Gheysens niet op ingaan. “We zijn er niet zo zwaar mee bezig. We wachten op zijn signaal. Het is vooral ook jammer voor de supporters. Hij kan wel zeggen dat hij van Antwerpen is, maar ‘hij denkt niet veel aan ons’, zeggen de supporters. Er zal een oplossing moeten komen.”