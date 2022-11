Philippe Albert ziet het al voor zich: "Daar neemt Martinez een groot risico mee"

De meeste voetbalfans kunnen leven met de namen die bondscoach Roberto Martinez in zijn selectie voor het WK naar voren schuift.

Volgens oud-voetballer en analist Philippe Albert heeft Roberto Martinez toch wel een vreemde beslissing genomen in de vorming van zijn selectie.

"We hebben ervaring nodig op een WK," zei Philippe Albert bij RTBF. "Door Faes, Theate en Debast te nemen, neemt Martinez een groot risico. Alleen Vertonghen en Alderweireld hebben ervaring op dit niveau.”

“Ik had niet verwacht dat Debast in de ploeg zou zitten. In de laatste twee wedstrijden was hij mede verantwoordelijk voor een doelpunt.” Voor Albert was ook Brandon Mechele geen alternatief. "Hij heeft me niet overtuigd in de competitie. Een WK is weer iets anders."