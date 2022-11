Top&Flop Genk, Essevee en Gent vs Club Brugge, Kortrijk en wangedrag supporters

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Veerkrachtig Zulte Waregem Zulte Waregem leek bijna een vogel voor de kat in de Jupiler Pro League, maar toonde de voorbije weken al een paar keer veerkracht. Dat hebben ze nu ook gedaan vorig weekend op bezoek bij KV Mechelen, waar ze op sterke wijze van een 2-0 achterstand zijn teruggekomen. © photonews Genk stoomt door KRC Genk blijft maar doorstomen, nu zette het ook Charleroi kinderlijk makkelijk opzij en won het met 4-1 van de Zebra's. En de manier waarop blijft ook indrukwekkend. Het team blijft op die manier ook zijn voorsprong op de eerste achtervolgers in het klassement vergroten. Gent in topwedstrijden AA Gent heeft opnieuw een topper opzij gezet, deze keer Club Brugge. In eigen huis toonde het zich in alle geledingen de betere. Een stevig middenveld, goede verdedigers en kwieke aanvallers. Daarmee kan je al een eindje gaan komen in de competitie. FLOP Club Brugge Al was dat ook voor een deeltje te danken aan Club Brugge, dat toch alweer een keertje niet present tekende. Het is soms toch echt iets te veel met ups en downs nog in de competitie voor blauw-zwart. Komt er snel beterschap? Supporters Ook de supporters in onder meer Gent - Brugge misdroegen zich andermaal, tijdens en zelfs na de wedstrijd. En ook op de parking ging het verder. © photonews En er was ook een vreemd spandoek aan het adres van Roman Yaremchuk. Ook in andere stadions waren er weer vuurpijlen en dergelijke te betreuren overigens en hoe Kristof D'Haene in Oostende werd bejegend door een Kortrijkfan was ook bijzonder. Kortrijk Dat Kortrijk verloor wel opnieuw op bezoek bij Oostende en lijkt stilaan ook van geen hout geen pijlen meer te maken. Al het hele kalenderjaar 2022 loopt het in de soep voor De Kerels en dus moet er dringend eens een oplossing gevonden worden. Didier Lamkel Zé zal die alvast niet meer bieden ...