Verdachte opgepakt in zaak rond de overval op Mark van Bommel

Eind oktober werd Mark van Bommel bijna slachtoffer van een overval. Ruim 2 weken later is een verdachte opgepakt.

Mark van Bommel reed in de nacht van 24 op 25 oktober in de ondergrondse parking onder het gebouw waar hij woont. Daar stond een gewapende man op hem te wachten. In een reflex reed hij achteruit de parking weer uit. Op straat botste hij tegen een mercedes. Daardoor begon een alarm af te gaan en van Bommel sloeg ook luidkeels alarm. Daarop vluchtte de man te voet weg.

De politie had het vermoeden dat de gewapende man goed wist waar en wanneer van Bommel ergens zou zijn. Daarom nam de politie zijn Porsche in beslag. Daar vonden ze een tracker en die leidde naar een verdachte.

Het zou gaan om een 25-jarige man uit Kapellen. Dat vertelde het parket van Antwerpen. Ook camerabeelden van de omgeving van de mislukte overval wezen in zijn richting. De verdachte werd ondertussen opgepakt en bij zijn 1e ondervragingen ontkende hij de feiten.

Over het motief van de overval is het gissen voor de politie. Het zou om een carjacking kunnen gaan, maar ook kan het zijn dat de dader het op de Rolex van van Bommel had gemund. De politie denkt ook dat het meer om de horloge te doen was, omdat die meer geld op de zwarte markt oplevert.