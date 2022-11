Wouter Vrancken wil de heenronde mooi afsluiten: "De motivatie is groot"

RC Genk kan tegen Anderlecht de heenronde met 46 op 51 afsluiten.

"We willen de heenronde mooi afsluiten", vertelde Wouter Vrancken op de persconferentie in de aanloop naar de match tegen Anderlecht.

Tegen Anderlecht kunnen ze voor een 46 op 51 in de heenronde gaan. "Maar het resultaat tegen Anderlecht zal onze heenronde niet maken of kraken", ging Vrancken verder. "De motivatie is groot om ze goed af te sluiten, maar we zullen dan een hoog niveau moeten halen. Het moet beter dan tegen Westerlo in de beker."

In principe heeft Genk een voordeel voor Anderlecht. Anderlecht speelde donderdag nog 120 minuten tegen Lierse Kempenzonen. "De beker is toch altijd een ander verhaal. Ik denk niet dat er zondag veel spelers aan de aftrap zullen staan die donderdag 120 minuten speelden.