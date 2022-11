📷 Antwerp opent de deuren van een nieuwe expo

Vanaf zaterdag is in het Bosuilstadion een expo geopend. Antwerp eert daarmee een clublegende.

Op Wapenstilstand was het 10 jaar geleden dat Mister Antwerp Vic Mees was gestorven. Een dag later werd de Vic Mees Expo officieel geopend.

De expo gaat over het leven en de carrière van de Antwerp-legende. Alles is te bezichtigen in op de Bosuil.

Mees was een defensieve middenvelder en speelde zijn hele carrière voor Antwerp. Hij won de Gouden Schoen in 1956 en speelde in 1957 landskampioen.