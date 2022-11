D'Haese met kop in schouders richting supporters KVO: "Dit was geen match vandaag"

KV Oostende werd overlopen door Westerlo. Ze legden hen geen strobreed in de weg richting een vooroorlogse score (6-0). Robbie D'Haese had er geen verklaring voor.

D'Haese moest eerst mee gaan roedelopen bij de fans vooraleer hij voor de camera verscheen. "Het was gewoon veel te zwak. Van iedereen, ook van mij. Tijdens de rust hebben we nog gezegd om ons te herpakken, maar dat deden we niet. Dit is niet leuk, ook niet voor de meegereisde fans. Het was nooit een match vandaag. We startten nochtans goed met onze pressing, maar dan zit alles mee voor hen. Zulke zware cijfers... Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Het enige goeie is dat we nu een tijdje hebben om hiervan te bekomen."

Aan de andere kant was er natuurlijk iets helemaal anders te horen bij Tuur Dierckx. "We hebben heel veel kansen gecreëerd en hebben weinig weggegeven. Ik denk wel dat dit verdiend was. De penalty? Ja, normaal geef ik die, maar Nacer (Chadli) vroeg om hem te mogen nemen. Erna heb ik hem gezegd dat ik iets te goed heb", lachte hij. "Maar het is superleuk om zo in vakantie te mogen gaan."