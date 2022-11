Moeten Genk-fans vrezen? Mike Trésor en Paul Onuachu laten zich uit over wintertransfer

De ene is topschutter in de Jupiler Pro League, de andere de assistenkoning. Samen hebben ze KRC Genk ook aan de leiding geholpen in de competitie. Maar wat gaat er deze winter gebeuren?

Zowel Mike Trésor (5 goals, 13 assists) als Paul Onuachu (12 goals) zijn heel goed bezig aan het seizoen bij KRC Genk.

En dus gaan ze deze winter ook uiteraard in de belangstelling staan van heel wat buitenlandse (top)teams. Wenkt een wintertransfer? De fans vrezen alvast.

Waarom bang?

"Waarom zouden ze bang zijn? We staan hier nog onder contract en het gaat lekker. Vergeleken met vorig jaar voel ik me enorm goed. Ik wil deze weg verderzetten tot het einde van het seizoen", is Mike Trésor duidelijk in Het Laatste Nieuws.



Paul Onuachu pikt in: "Het is bij mij de laatste jaren zoveel over transfers gegaan. Ik zit hier nog. Als een club mij wil, moeten ze zich maar melden. Maar eerlijk? Het is het minste wat mij vandaag interesseert. Ik ben happy en concentreer me op Genk."