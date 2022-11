Nu ook in Anderlecht vuurwerk: Vertonghen moet supporters gaan kalmeren

Het vak met de South Leaders, de harde kern aan de andere kant van de spionkop, vond het tegen Genk nodig om het stadion in vuur en vlam te zetten. Ze staken bengaals vuur af en schoten vuurwerk richting het veld.

Bram Van Driessche kon niet anders dan de match even stil te leggen. Het vuurwerk dat afgeschoten werd ging immers over het veld. Er moest er maar eentje verkeerd landen. De rest van het publiek was het trouwens niet eens met hun actie en er klonk luid boegeroep en gefluit in hun richting.

Uiteindelijk gingen Trebel, Refaelov en Verschaeren hen vragen ermee op te houden. De geblesseerde Jan Vertonghen ging zelfs met hen praten.

© photonews

© photonews