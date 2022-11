Alderweireld over nakend afscheid: "Ga naar het WK alsof het mijn laatste is"

Toen de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt werd liet Toby Alderweireld op sociale media uitschijnen dat het zijn laatste wordt.

Het was een beetje een dubbelzinnige post van de verdediger van Royal Antwerp FC, want ging het nu enkel over het EK of over zijn carrière als international?

“Ik ga gewoon het WK in alsof het mijn laatste is”, kon er na Club Brugge-Antwerp met de glimlach van af bij Sporza. “Normaal gezien wordt het mijn laatste WK, maar ik denk niet aan stoppen.”

“We gaan er alles aan doen daar om België trots te maken. Ik ga er met m’n hart spelen. We gaan zo ver mogelijk geraken. Laten we met z’n allen achter het team staan en er gewoon het beste van maken.”